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De cara a la revisión del Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá () el sector cárnico mexicano aseguró que debe de mantenerse el libre comercio de productos cárnicos, fortalecer la cooperación sanitaria y reducir las barreras no sanitarias, dijo la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (Anetif).

El presidente de dicha organización, Alonso Fernández Flores, expuso que otros de los puntos que debieran abordarse son la disminución de las demoras en los cruces fronterizos de los y la consolidación de la integración productiva regional.

En un comunicado aseguró que “la industria cárnica promueve la eliminación de restricciones comerciales, como aranceles, cuotas y prohibiciones, para mantener y ampliar el libre comercio de la carne mexicana”.

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Fernández Flores comentó que hay productos cárnicos que demandan “particular consideración por su volumen de intercambio y los desafíos sanitarios, logísticos y regulatorios.

“Estos productos incluyen: la carne de res, cerdo y pollo, así como de valor agregado y ganado en pie”, añadió.

Añadió que deben también complementarse los acuerdos comerciales con inversiones en tecnología, modernizar la cadena de suministro, capacitar al personal y fomentar la sostenibilidad de los procesos productivos.

Dijo que el sector cárnico anunció inversiones superiores a 5 mil millones de dólares, de aquí al 2030 con lo que se mejorará la capacidad de producción y de exportación.

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De acuerdo a ANETIF se espera que las exportaciones de México en 2026 lleguen a las 300 mil toneladas de carnes de res y cerdo a Estados Unidos.

Por otra parte, el director general de ANETIF, Raúl Riquelme Cacho, durante la conferencia virtual “Estrategia de transformación para la infraestructura del sector cárnico en México”, dijo que los tres ejes sobre los que México y Estados Unidos llevan a cabo negociaciones son: Sustitución de importaciones, reglas de origen y seguridad en los suministros.

Expuso que “esto brindará oportunidades de crecimiento de la industria cárnica mexicana que espera mejores o iguales condiciones que el actual tratado comercial para seguir evolucionando”.

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