Si México quiere atraer inversiones debe de eliminar las barreras no arancelarias que afectan a las empresas como las extorsiones y corrupción que hay durante la realización de trámites, las limitantes para la participación privada en el sector energético y el tema de la inseguridad, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En conferencia para la “Presentación de Resultados de la Gira de Coparmex a Washington”, el presidente de la Confederación, Juan José Sierra, dijo que los líderes de las empresas estadounidenses les explicaron que hay temas que les preocupan.

Refirió que ”es una queja, por parte de las empresas americanas en México y de los organismos empresariales en Estados Unidos...esta parte de la presión de las auditorías del SAT con las empresas que participan en nuestro país. Sobre todo lo que se presenta es la parte retroactiva, es decir, auditorías con criterios retroactivos”, añadió.

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Expuso que otro de los temas que salieron durante las consultas que se hicieron fue que entre las “barreras no arancelarias están los trámites, regulaciones y extorsiones vía estos trámites, también serían las limitantes del sector de energía”.

Los líderes empresariales en Estados Unidos quieren fortalecer el sector energético mexicano y para ello consideran necesario haya energía suficiente, confiable y a precios competitivos.

Añadió que les preocupa la dependencia que tiene Norteamérica de China, por lo que buscarán fabricar más insumos en la región y sustituir importaciones asiáticas.

Expuso que otro de los temas que más inquietan a las empresas americanas que operan en México es el tema de la inseguridad.

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T-MEC, relevante para empresarios de EU: piden mantenerlo trilateral

Comentó que para el sector empresarial de Norteamérica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es de suma importancia, por lo que debe mantenerse trilateral y es una buena señal que ya se hayan iniciado negociaciones.

“Creemos que es una buena oportunidad para una revisión estratégica” del T-MEC, para el fortalecimiento de la región y para hacer un análisis exhaustivo que reduzca la dependencia de los insumos chinos.

Añadió que la revisión del T-MEC es más completa, porque “por encima de una agenda comercial hay una agenda de seguridad y es lo que tenemos que atender”.

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Recordó que “durante cinco días, la semana pasada, cinco días de trabajo intensivo en Washington, D.C., la delegación de Coparmex sostuvo más de 15 reuniones de alto nivel. Fuimos con una agenda clara, con propuestas concretas y con la convicción de que la voz del sector privado mexicano debe estar presente donde se toman las decisiones que definen el futuro de la región”.

Sobre el tema energético, el presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex Nacional, Carlos Aurelio, dijo que los empresarios del país vecino “ven a México como aliado estratégico para tener precios accesibles, en temas del petróleo, gas y tener precios competitivos, si no lo tienen no van a poder lograr, que seamos dominantes en temas de energía”.

Añadió que “ven con buenos ojos lo que se ha hecho en las leyes del sector eléctrico y del sector hidrocarburos”, agregó que tenían preocupación en el sexenio anterior, ahora ven con buenos ojos las convocatorias para contratos de inversiones mixtas, esperan participar en proyectos de explotación de aguas profundas, entre otras cosas.

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