El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que ante el inicio de conversaciones sobre la revisión del TMEC, el acuerdo debe modernizarse y no renegociarse, en un momento donde México y Canadá deben mantenerse unidos frente al gobierno del presidente Donald Trump.

Al participar como conferencista magistral en la edición 89 de la convención bancaria, Trudeau dijo que México debe mantenerse firme y no ceder ante cualquier propuesta que haga el gobierno estadounidense, bajo la forma particular que tiene Trump para negociar.

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“Él jamás se ofenderá si alguien defiende con firmeza algo que beneficia a su gente y a su profesión. Lo entenderemos. Es lo que ha hecho toda su vida en negociaciones difíciles. Así que no teman defender nuestras posturas con firmeza, pero tampoco reaccionen de forma exagerada ante cada pequeña propuesta, idea innovadora o incierta que pueda surgir. La paciencia ayuda en estos casos", dijo.

El ex primer ministro dijo que, aunque México y Canadá no necesariamente buscan lo mismo es crucial preservar un esquema trilateral frente a la postura de EU.

"Es complicado negociar un acuerdo trilateral; sin embargo, es absolutamente beneficioso para México y Canadá mantenerse fuertemente alineados en estas negociaciones. Los estadounidenses pueden intentar dividir, pero eso no significa que nosotros debamos hacer lo mismo".

Trudeau recordó que, durante la renegociación de 2018, hubo momentos en que Estados Unidos buscó aislar a Canadá y mantener un acuerdo únicamente con México, pero se logró alcanzar un acuerdo trilateral.

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"Hubo un momento determinante en que Estados Unidos dijo: sigamos solo con México. México respondió que prefería que fuera trilateral. Ese fue un momento muy importante", agregó.

Trudeau puntualizó que la actual revisión del T-MEC no debe transformarse en una fuente permanente de incertidumbre para empresas e inversionistas.

Comentó que el principal riesgo no está solo en los cambios concretos al tratado, sino en el ambiente de inestabilidad que puede frenar decisiones de inversión en los tres países, el cual puede extenderse más de un año sino se llega a un buen acuerdo este verano.

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"Lo que afecta no es solo a México o Canadá; también afecta la inversión en Estados Unidos. Cuando hay incertidumbre sobre aranceles, reglas o medidas inesperadas, las empresas frenan sus decisiones", dijo.

Recordó que Estados Unidos, Canadá y México concentran cerca de 30% del PIB global y que la lógica económica debería ser profundizar sus complementariedades, no debilitarlas al no alcanzar un buen acuerdo.

"Deberíamos estar enfocándonos en ser lo más complementarios posible, para elevar a todos los socios a una situación de ganar-ganar", dijo.

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