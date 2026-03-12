El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en el lanzamiento de la Misión Comercial México-Canadá 2026 en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con el objetivo de fortalecer la relación comercial bilateral en el marco del T-MEC para impulsar a empresas mexicanas en el mercado canadiense.

Durante el evento, De la Fuente destacó que México acude a Canadá con respeto y confianza, “pero también con propuestas y con la convicción de que el futuro de la región se fortalece mediante el diálogo, la cooperación y el comercio, así como a través de sectores clave como la tecnología, la salud, la energía, el turismo y la cultura”.

"México y Canadá comparten, en efecto, una relación sólida, una relación sustentada, sí, en la cooperación económica, pero también en el diálogo político, en la confianza y en los valores democráticos que compartimos", dijo.

Además, el canciller reiteró que la SRE acompañará los proyectos que impulsen el desarrollo y la cooperación entre ambos países.

Evento en el que presentaron la Misión Comercial México-Canadá. Foto: X (@SRE_mx).

El evento también estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín; el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay; y funcionarios de distintas dependencias.

