Más Información
Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto
A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en el lanzamiento de la Misión Comercial México-Canadá 2026 en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con el objetivo de fortalecer la relación comercial bilateral en el marco del T-MEC para impulsar a empresas mexicanas en el mercado canadiense.
Durante el evento, De la Fuente destacó que México acude a Canadá con respeto y confianza, “pero también con propuestas y con la convicción de que el futuro de la región se fortalece mediante el diálogo, la cooperación y el comercio, así como a través de sectores clave como la tecnología, la salud, la energía, el turismo y la cultura”.
"México y Canadá comparten, en efecto, una relación sólida, una relación sustentada, sí, en la cooperación económica, pero también en el diálogo político, en la confianza y en los valores democráticos que compartimos", dijo.
Lee también Investigación de EU bajo sección 301 busca sustituir aranceles anulados; Ebrard descarta fuerte impacto en exportaciones mexicanas
Además, el canciller reiteró que la SRE acompañará los proyectos que impulsen el desarrollo y la cooperación entre ambos países.
El evento también estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín; el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay; y funcionarios de distintas dependencias.
Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]