Pachuca. – Ataques armados registrados en Tula, Hidalgo, dejaron al menos cuatro personas sin vida, así como dos detenidos en posesión de armas largas. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Michimaloya, donde un grupo de sujetos armados ingresó a dos viviendas y asesinó a tres personas, entre ellas dos mujeres.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, alrededor de la una de la mañana se reportó que en Michimaloya hombres armados irrumpieron en dos domicilios, lo que dejó como saldo a dos mujeres y un hombre ejecutados, además de una niña de 10 años que resultó lesionada en un brazo.

Otro homicidio se registró sobre la carretera Tula–Refinería, donde un hombre que se trasladaba en motocicleta fue asesinado. Asimismo, se reportó un evento más en la colonia El Llano, segunda sección, donde se registró una balacera y trascendió la detención de dos hombres en posesión de armas largas.

Lee también Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

En estos puntos se desplegó un fuerte operativo con la participación de elementos de la Policía Municipal y Estatal, Guardia Nacional, así como del Ejército.

En los últimos días, Tula ha registrado una serie de agresiones armadas que, del 31 de diciembre a la fecha, han dejado un saldo de 12 personas fallecidas. Apenas ayer se reportaron dos personas ejecutadas al interior de un vehículo con placas del Estado de México, en la colonia Jalpa. El sábado, en la colonia Héroes Carranza, fueron localizadas tres personas sin vida, dos hombres y una mujer. El domingo un hombre más fue asesinado.

Asimismo, el pasado 31 de diciembre, tres hombres fueron asesinados durante una balacera en la colonia San José.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL