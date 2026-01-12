El pasado 28 de diciembre, México vivió de una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años. El Tren Interoceánico, proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, descarriló. El Gobierno federal ha defendido la operación de la obra, mientras que las víctimas y sus representantes legales exigen justicia. Adrián Arellano, abogado de las víctimas del descarrilamiento, nos habla al respecto.

En otros temas:

El Instituto Noruego del Nobel aclaró que el Premio no puede ser transferido o compartido, tal como María Corina Machado ofreciera a Trump / Estados Unidos vivió un fin de semana de protestas intensas contra ICE tras dos tiroteos en el marco de una gran operación de inmigración federal / Líderes europeos reaccionan a la insistencia de Trump de hacerse, por las buenas o por las malas, de Groenlandia / El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, denuncia presión política para condicionar la política monetaria.