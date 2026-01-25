Más Información

Washington. La gran y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700 mil hogares, principalmente en estados del sur, sin .

Datos de la web especializada poweroutage.us muestran cortes en el suministro especialmente reseñables en el estado de Tennessee, donde más de 244 mil clientes están sin luz, y también en y Louisiana, donde hay unos 134 mil y 119 mil hogares sin .

En Kentucky hay casi 40 mil cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama, hay 15 mil y 10 mil hogares, respectivamente, sin acceso a electricidad.

Virginia ha reportado más de 9 mil cortes de luz, Carolina del Norte unos 6 mil 500 y Virginia Occidental más de 3 mil.

En las ciudades de y Baltimore no se han reportado fallos en el suministro significativos.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en . Según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el y sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde , pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pennsylvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Las aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, , ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el gobierno federal está cooperando con estados y para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

El temporal, que provocó el sábado unos 4 mil vuelos cancelados con origen y destino en Estados Unidos, ha causado de momento hoy otras 10 mil correspondencias canceladas en de todo el país, según el portal especializado Flightaware.

