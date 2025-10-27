Uber consigue suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Más Información

La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a para evitar que la realice detenciones a los viajes generados a través de la plataforma.

La suspensión aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier del país.

Por lo tanto, se confirma que los pueden llevar y recoger a usuarios de los aeropuertos mexicanos.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, indicó la empresa, en un comunicado.

Con esta medida, los conductores que estén realizando viajes usando la app de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos, en lo que se resuelve el juicio de amparo.

La platarfoma confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el en México, y es de suma importancia mostrar la mejor cara a los millones de turistas que llegarán al país.

La firma instó a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva y pide al que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios.

