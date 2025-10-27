Adidas presenta TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26™: tecnología y diseño con historia

El mundo del futbol tiene nuevo protagonista. adidas presentó TRIONDA el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26™, un diseño que celebra a las naciones que serán anfitrionas del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. Más que un objeto deportivo, TRIONDA se posiciona como un símbolo de innovación, identidad y emoción global.

Desde 1970, cuando adidas presentó el icónico Telstar, el primer balón oficial de un Mundial televisado, cada modelo ha marcado una época: Tango (1978), Teamgeist (2006), Jabulani (2010), Brazuca (2014), Telstar 18 (2018) y Al Rihla (2022). Hoy, TRIONDA llega para escribir el próximo capítulo de esa línea legendaria.

Tecnología y precisión en cada toque

El balón TRIONDA ha sido diseñado para ofrecer máximo rendimiento. Incorpora la tecnología Connected Ball, con un sensor IMU de 500 Hz integrado en uno de los paneles, que permite una mayor precisión en vuelo, estabilidad y control en los rebotes. Su estructura cuenta con una superficie texturizada y un patrón de paneles termosellados que mejoran la aerodinámica del esférico, permitiendo trayectorias más limpias y una respuesta más natural al contacto con el pie.

Foto: cortesía adidas

Un diseño que celebra la unión de tres países

El nombre TRIONDA proviene de la fusión de “tri”, en alusión a los tres países anfitriones, y “onda”, que representa movimiento, energía y conexión. Cada detalle del diseño rinde homenaje a la diversidad cultural y geográfica de Norteamérica: tonos metálicos inspirados en las luces urbanas, líneas que evocan rutas y fronteras, y colores rojo, azul y verde, que representan a México, Estados Unidos y Canadá.El balón cuenta además con adornos dorados, en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

El resultado es un balón que no solo destaca por su estética moderna, sino que también captura el espíritu de una Copa del Mundo compartida por tres naciones.

De las leyendas a las nuevas generaciones

TRIONDA acompañará tanto a los grandes nombres del futbol mundial como a una nueva generación de talentos que debutarán en el escenario más grande del planeta.El balón también refleja la evolución del deporte como experiencia global. Con el Mundial expandiéndose a 48 selecciones y múltiples sedes, TRIONDA simboliza el punto de encuentro entre innovación, inclusión y pasión colectiva.

Más que un balón, un ícono de la Copa Mundial de la FIFA26™

El lanzamiento de TRIONDA marca el inicio de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, que promete ser el evento futbolístico más grande de la historia. Para adidas, no se trata solo de equipar el torneo, sino de contar una historia visual que acompañe cada jugada, cada gol y cada celebración.

Disponible ya en el sitio oficial de la marca, el TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26™ se convierte en un objeto de deseo para coleccionistas, aficionados y atletas. Su diseño, tecnología y simbolismo lo posicionan como una pieza que trasciende la cancha para convertirse en un ícono cultural del deporte más popular del mundo.

Conoce más sobre TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA26™ en adidas México.