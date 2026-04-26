Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 17 del Clausura 2026; HOY, domingo 26 de abril

Este domingo terminará la fase regular del torneo Clausura 2026, donde Santos Laguna, Monterrey, Cruz Azul y Necaxa cerrarán el telón de la última fecha previa a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano.

Por un lado, la “Máquina” de Cruz Azul regresará al Coloso de Santa Úrsula en la búsqueda de terminar entre los primeros lugares de la tabla general. Sin Nicolás Larcamón en la dirección técnica, los ahora dirigidos por Joel Huiqui deberán cortar una racha negativa de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria, más aún de cara a la Liguilla.

En contraste, Necaxa y Monterrey ya están eliminados del torneo. Un escenario similar al de Santos Laguna, equipo que terminó hasta el sótano de la tabla general.

Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver los últimos dos partidos de la fase regular, mismos que se transmitirán a través de televisión abierta.

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Cruz Azul en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026?

Domingo, 26 de abril

Santos Laguna vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium , Canal 5 e ESPN 2 .

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , e . Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

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