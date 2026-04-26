Galatasaray y Fernerbahce definen el título de la liga en el Superclásico de Turquía

Estambul.— El futbol turco entra en su momento más tenso. En la Jornada 31 de la Super Liga, Galatasaray y Fenerbahçe se enfrentan en un Clásico que puede definir el campeonato.

Galatasaray llega como líder, con 71 puntos. Fenerbahçe lo sigue de cerca, con 67. Trabzonspor no se queda atrás, con 65. La tabla está apretada y el margen de error es mínimo.

El equipo local carga con presión extra, luego de la derrota 0-2 con Gençlerbirligi. Ese tropiezo dejó dudas en un momento clave. Ahora, en casa y contra su rival histórico, necesita una respuesta positiva.

Fenerbahçe vive un escenario distinto. La victoria 1-0 sobre Besiktas fortaleció al grupo. El equipo llega con confianza y con la idea clara de recortar distancia.

Galatasaray apuesta por su poder ofensivo. Nombres como Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sané e Ilkay Gündogan marcan diferencia.

Fenerbahçe presenta equilibrio en todas sus líneas: N’Golo Kanté, Marco Asensio y Nelson Semedo sostienen el sistema. La ausencia de Edson Álvarez representa un golpe importante. El mexicano suma casi tres meses sin actividad, luego de una cirugía de tobillo y no tiene fecha clara de regreso.

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