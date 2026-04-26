La victoria frente a Necaxa es una obligación para Cruz Azul en cierre del Clausura 2026

Para “calmar” la crisis de Cruz Azul, el club está obligado a ganar frente al Necaxa en la última jornada del Clausura 2026.

Por volver al Estadio Banorte, por la posibilidad de terminar entre los primeros cuatro lugares y por el millón de dólares que otorga la Liga MX al mejor equipo de la temporada, no hay otro escenario válido para La Máquina en su primer partido desde la intempestiva salida de Nicolás Larcamón.

El equipo, ahora dirigido por Joel Huiqui, ya no tiene espacio para excusas. Si no logra cortar la racha negativa de nueve partidos al hilo sin victoria, podría terminar en el quinto lugar de la tabla y perdería el beneficio de la localía en la Liguilla. Además de esa recompensa económica que podría ayudar a armar un nuevo proyecto deportivo.

Necaxa ya está eliminado, por lo que el Azul podría enfrentarse a un rival accesible. Asimismo, en los últimos cinco enfrentamientos entre estas escuadras, los Rayos sólo tienen una victoria, por tres de los cementeros.

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