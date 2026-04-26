Alek Thomas confiesa que su mamá está orgullosa de verlo jugar en México

La visita de las Grandes Ligas a la CDMX llegó este fin de semana, donde uno de los jugadores a seguir fue el mexicanoestadounidense Alek Thomas, gracias a su fuerte vínculo con la nación tricolor.

El jardinero central de los Diamondbacks de Arizona, quien enfrenta su primera experiencia profesional en territorio mexicano, dijo que este viaje es especial, por sus raíces maternas.

“Es mi primera vez jugando en México. Estoy agradecido por la oportunidad. Mi mamá está muy orgullosa”, aseguró Thomas.

“Después del WBC me dijo lo feliz que estaba y lo vi en su cara. Igual mi abuela está muy feliz, así que siempre veo en sus caras lo felices que son. Están muy orgullosas de mí”, expresó el outfielder.

La presencia de aficionados de San Diego suele ser dominante en México, aun así, Alek confía en recibir respaldo local, gracias a su historia personal. La conexión con la afición puede convertirse en un impulso anímico.

“Estoy honrado de poder jugar en la Ciudad de México. Es especial para mí y mi familia. Estoy ansioso de ver cómo reaccionan los aficionados. Hay muchos seguidores de los Padres, pero ojalá que después de la serie nos apoyen”, dijo.

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