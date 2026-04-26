Fernando Tatis Jr. destaca crecimiento de la LMB

Fernando Tatis Jr., jardinero derecho de los Padres de San Diego, está en México para disputar la serie de dos partidos contra los Diamondbacks de Arizona y destacó el crecimiento que ha tenido el beisbol nacional.

“El beisbol mexicano ha crecido de manera increíble, sobre todo en verano [LMB]. Se han visto la inversión y la ética de trabajo, la contratación de peloteros, todo eso revela un crecimiento muy interesante”, agregó.

Además, reconoció que existen dos personajes que han influido en que voltee a ver la LMB, primero la llegada de Robinson Canó con Diablos Rojos del México, y segundo, la participación de su padre, Fernando Tatis, manager de Algodoneros de Unión Laguna.

“He ido prestando atención. Cuando Canó vino a la Liga Mexicana de Beisbol ahí empecé a ver. Mi papá también vino a México. Se ve la inversión que la Liga ha hecho en la calidad de los peloteros”, reconoció Tatis Jr., quien no se impacienta por no pegar aún su primer cuadrangular en la temporada.

En ese sentido, su compañero Manny Machado destacó la altitud de la CDMX que beneficia a los bateadores para conectar batazos largos y tener la posibilidad de ver varios cuadrangulares.

“Es una ventaja que ya conocemos este parque y que recién jugamos en Colorado. Ya sabemos lo que hace la pelota aquí”, manifestó Machado.

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