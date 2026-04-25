Padres remontan para vencer 6-4 a D-Backs y arman una fiesta en la CDMX

El Estadio Alfredo Harp Helú tuvo aroma de fiesta grande. Y es que los San Diego Padres no fallaron a lo que pedía la tribuna: victoria. Con remontada incluida, vencieron 6-4 a los Arizona Diamondbacks en el primer capítulo del Mexico City Series.

El arranque, sin embargo, tuvo inicio distinto. Arizona tomó el control con autoridad en la segunda entrada. Primero, José Fernández conectó un doblete que empujó a Ildemaro Vargas y Nolan Arenado.

Después, el mexicoamericano Alek Thomas soltó un batazo que voló hacia el jardín derecho y amplió la ventaja. En ese momento, la pizarra marcaba un 4-0 que parecía sentenciar todo.

El duelo de pitcheo mantuvo el marcador congelado por un par de episodios. Germán Márquez resistió el daño inicial y encontró ritmo, mientras Zac Gallen navegó con calma… Hasta que dejó de hacerlo.

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Padres remontan para vencer 6-4 a D-Backs - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

El quinto inning encendió la chispa para Padres. Ty France conectó cuadrangular solitario y, de pronto, el público recordó por qué había llegado al parque.

En la séptima entrada, San Diego armó un rally que cambió el rumbo del juego. Jackson Merrill, Manny Machado, Xander Bogaerts y Gavin Sheets cruzaron el plato en una secuencia que combinó batazos oportunos, descontrol en el pitcheo rival y un error de Geraldo Perdomo.

La pizarra se volteó y el estadio explotó. Sí, explotó… Y sin necesidad de fuegos artificiales que se guardaron por la contingencia ambiental.

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Padres vencen 6-4 a los Diamondbacks en el primer juego del México City Series desde el Estadio Alfredo Harp Helú pic.twitter.com/NkTJ6sN3Rd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

Para la novena entrada, el guion pedía un cierre digno. Y France volvió a aparecer con otro jonrón, ahora como firma final de 6-4.

La victoria quedó en manos de Márquez tras seis entradas de labor, mientras Tyler Clarke cargó con el revés. El cerrojo lo colocó Mason Miller con un salvamento sin sobresalto.