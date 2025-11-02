Este domingo, la Ciudad de México registrará un ambiente cálido durante el día, con cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos se presentarán del Norte y Noreste, con velocidades de 5 a 20 km/h y rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca en algunas zonas abiertas.

Durante las primeras horas del día, el amanecer será muy frío especialmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y mascotas.

La temperatura actual es de 11°C y se espera que el termómetro aumente hasta los 22°C hacia el mediodía. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, en caso de que se presenten cambios en las condiciones climáticas.

