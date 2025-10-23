Frente frío 10 en México: ¿cuándo entra y a qué estados afectará más?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtieron este 23 de octubre sobre la llegada de un nuevo frente frío a territorio mexicano.

Se trata del Frente Frío número 10, el cual tendrá efectos en el estado del tiempo, generando lluvias. vientos y un descenso paulatino de temperaturas en algunos estados de la república mexicana.

El frente frío 10 recorrerá la zona norte y noreste de México. Foto: SMN

¿Cuándo entra el Frente Frío número 10 en México?

De acuerdo con el SMN, se espera que el Frente Frío número 10 llegue a México el viernes 24 de octubre y continúe su recorrido por el país hasta el domingo 26 de octubre.

Se prevé que su paso afecte de manera significativa las condiciones meteorológicas del norte y noreste de la República.

¿A qué estados afectará el Frente Frío 10?

El Frente Frío 10, que ya se aproxima a la frontera norte del país, afectará principalmente a los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Para este 23 de octubre la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, interactuarán con este frente frío, originando fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas y lluvias puntuales en estas regiones.

Asimismo, a lo largo de su recorrido gradual por el norte y noreste de México el 24 y 25 de octubre, el Frente Frío 10 mantendrá la presencia de vientos fuertes y refrescamiento de las temperaturas, así como lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

