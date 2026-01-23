Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS- El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en el municipio de , ubicado en la región .

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación con protocolo de y perspectiva de género.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió las indagatorias para localizar y detener al o los responsables del hecho.

La Fiscalía General enfatizó que el presunto feminicidio no quedará impune ni habrá tolerancia a la violencia feminicida.

Lee también:

Versiones indicaron que este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer no identificada. El hallazgo fue en el tramo carretero de Tuxtla Chico a Tapachula, en las inmediaciones de una alberca pública referida como La Castrejón.

El cadáver fue reportado por lugareños que transitaban en la zona. Autoridades policíacas custodiaron y resguardaron el área mientras los peritos levantaron el cuerpo y lo trasladaron al servicio médico forense para practicarle la necropsia legal.

Éste es el segundo presunto feminicidio del año en Chiapas, de acuerdo con la Fiscalía General que esta semana informó del hallazgo de Carmen Guadalupe N, asesinada la madrugada de este lunes en las inmediaciones del centro penitenciario El Amate en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Sobre ese caso, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dijo que éste fue primer feminicidio de este año en Chiapas, y afirmó que no habría impunidad.

dmrr/cr

