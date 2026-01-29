Más Información

Trabajadores sindicalizados del anuncian que marcharán este 4 de febrero por falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a las de mayor presupuesto para la compra de materiales y refacciones, además de temas de .

En un comunicado de prensa, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, anunciaron que marcharan como con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:30 horas.

La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino, “con la finalidad de dar a conocer la opinión pública sobre la situación que enfrentamos y exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados, buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte”, expusieron.

Subrayaron que a la fecha no ha recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral, “que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”, remarcaron.

