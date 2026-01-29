Trabajadores sindicalizados del Metro anuncian que marcharán este 4 de febrero por falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a las de mayor presupuesto para la compra de materiales y refacciones, además de temas de índice laboral.

En un comunicado de prensa, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, anunciaron que marcharan como protesta con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:30 horas.

Lee también: Clara Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED

La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino, “con la finalidad de dar a conocer la opinión pública sobre la situación que enfrentamos y exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados, buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte”, expusieron.

Subrayaron que a la fecha no ha recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral, “que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”, remarcaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr