En el 2026 serán visibles las obras hidráulicas mayores que incrementarán el caudal de agua potable distribuido por la red a los hogares de Ecatepec, los cuales han sufrido desabasto desde hace varias décadas por la indiferencia y la existencia de una supuesta red de corrupción oficial para el huachicoleo del líquido desde las tuberías del municipio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la alcaldesa morenista de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss anticipa que este año será el de la consolidación del cambio del municipio, pues aumentarán las acciones públicas en todas las comunidades para reducir las carencias en infraestructura urbana.

“Será el año de la consolidación del cambio en Ecatepec”, afirma.

Lee también Policía Municipal de Ecatepec ha detenido a 47 personas por tirar basura o cascajo; la mayoría son hombres

Explica que su gobierno ha priorizado la recuperación del caudal mediante acciones inmediatas en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), enfocadas en combatir esas prácticas.

“Lo que hemos hecho hoy de recuperar el caudal del agua, del agua por la red, ha sido con un buen manejo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), con el combate al huachicoleo, a la corrupción”, afirma la alcaldesa.

Precisa que “apenas vienen las obras” y destaca los nueve pozos reperforados con apoyo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, los cuales entrarán en operación en los próximos meses para sumar volumen significativo al sistema.

Lee también Velan a César Aristeo, quien falleció tras ser embestido por camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; su acompañante está hospitalizada

En 2025, la administración logró estabilizar el servicio en la mayoría de las zonas mediante reparaciones de fugas masivas, detección de válvulas cerradas o tomadas ilegalmente y rehabilitación de infraestructura existente.

La alcaldesa atribuye estos resultados al respaldo federal y estatal sin precedentes “por todo el apoyo de la Presidenta no tenemos más que agradecimiento y nombrarla la presidenta del agua en Ecatepec”, expresa.

En materia de prevención de inundaciones —agravadas por la acumulación de basura en barrancas y coladeras durante la temporada de lluvias—, Cisneros Coss resalta las 20 rutas nocturnas de recolección gratuita de basura, instauradas desde inicios de 2026 en la parte alta de la Sierra de Guadalupe. Estas rutas cubren 87 colonias y 375 calles colindantes con nueve barrancas principales, con horarios de 22:00 a 01:00 horas los lunes, miércoles y viernes.

Lee también Desintegran en Ecatepec al escuadrón de motopatrullas

“Bajan las aguas broncas de la Sierra de Guadalupe, muy importante que parte de la estrategia en este año para prevenir inundaciones, es nuevamente el tema de limpiar los barrancas, de desazolvar, pero además, adicionalmente se implementa con los vecinos, un mecanismo que impida ya que ellos mismos sigan arrojando basura”, detalla. Las rutas buscan eliminar los basureros clandestinos en barrancas, donde antes terminaba gran parte de los residuos domiciliarios y de construcción.

Otro eje clave es la restauración ecológica de El Caracol, un polígono de 800 hectáreas que forma parte del Área Natural Protegida del Lago de Texcoco.

Este año se avanza en la creación de un humedal inicial de 180 hectáreas mediante construcción de bordos para inundación controlada, lo que alimenta mantos freáticos y beneficia al Valle de México en su conjunto.

Lee también Percepción de inseguridad en Edomex: cuatro municipios bajan, pero en otros 4 sube: INEGI; Ecatepec, donde la gente se siente menos segura

“Es un gran orgullo para nosotros los ecatepenses”, declara y explica que la acción protege las hectáreas planas restantes contra invasiones, recupera vocación hídrica, regenera flora y fauna, mejora temperaturas ambientales y genera oxígeno.

A mediano plazo —en unos dos años— se prevé abrir la zona para paseos matutinos, inspirados en la Ciénaga de San Juan en Atenco.

En infraestructura vial y urbana, la edil adelanta que 2026 duplicará —o superará— las mil obras de 2025, con proyecciones de hasta 2 mil acciones. Incluyen repavimentación masiva (con meta de una avenida secundaria o terciaria por día a finales de marzo), 230 drenajes nuevos, la rehabilitación de 20 kilómetros de la avenida R1 con parque lineal adjunto y alianzas público-privadas ampliadas.

Lee también Violentos, 8 de cada 10 asaltos en el transporte público del Edomex

En proyectos como la avenida Benito Juárez, los empresarios aportaron asfalto mientras el municipio suministró maquinaria y mano de obra; modelo que se replica en la Central de Abasto y en otras vialidades.

Programas “mano a mano” involucran a vecinos que aportan trabajo a cambio de materiales. La adquisición de más de 250 máquinas —incluidos trenes repavimentadores— gracias a la austeridad y ahorros han acelerado el ritmo.

“Porque en el pasado, yo siempre he dicho, los gobiernos fueron muy mensos porque carecieron de la capacidad, carecieron de visión, carecieron de empatía, carecieron de empuje y de voluntad porque para sacar adelante a Ecatepec se requieren grandes alianzas, nadie puede solo y el sector empresarial es y ha sido fundamental para poderlo sacar adelante y la población también y también es otro sello de este gobierno”, expone.

Sobre los avances en infraestructura dice que “significa regresarle la dignidad al pueblo de Ecatepec, regresarle el orgullo de vivir en Ecatepec, romper estigmas”.