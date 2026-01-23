Ecatepec, Mex.- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluye en las ciudades de interés a 8 municipios mexiquenses, entre los cuales hay 4 que registraron disminuciones y 4 incrementaron en la percepción de inseguridad.

En la comparativa del último trimestre del 2024 y el del 2025, las localidades del Estado de México que bajaron el índice de percepción de inseguridad fueron: Ecatepec que pasó de 88.8% a 88.0%; Naucalpan de 85.6% a 79.7%; Atizapán de Zaragoza de 53.0% a 51.7%; y Cuautitlán Izcalli de 84.5% a 82.7%.

Mientras que las demarcaciones que incrementaron son: Toluca, qué pasó de 74.6% a 80.7%; Nezahualcóyotl subió de 56.0% a 61.9%; Tlalnepantla aumentó de 77.9% a 83.8%; y Chimalhuacán incrementó de 80.6% a 85.7%.

Resultados de diciembre del 2025

La ENSU correspondiente al trimestre de octubre a diciembre del 2025, consultó a personas mayores de 18 años sobre la percepción que tienen en materia de inseguridad y Ecatepec es el que mayor porcentaje tiene con 88.8%.

Chimalhuacán registró 85.7% en diciembre del 2025; Mientras que Tlalnepantla 83.8%; Cuautitlán Izcalli, tuvo 82.7%; Toluca, 80.7%; Naucalpan, 79.7%; Nezahualcóyotl, 61.9%; y en Atizapán de Zaragoza, 51.7%.

