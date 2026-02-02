Naucalpan, Méx.— En el Estado de México, 82.8% de los robos en el transporte público colectivo se cometieron con violencia en 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el año pasado, se denunciaron 5 mil 103 robos en este rubro, de los cuales 4 mil 223 fueron clasificados como robos violentos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los datos oficiales muestran que la incidencia se concentra en municipios del Valle de México. Ecatepec registró 692 denuncias, seguido de Naucalpan, con 638 casos. En Cuautitlán Izcalli se reportaron 372 robos, mientras que en Tlalnepantla se contabilizaron 370 y en Nezahualcóyotl, 365.

En la capital del estado, Toluca, se denunciaron 285 casos en ese periodo.

Durante la última semana de enero de este año se reportaron tres casos de robo en el transporte público en corredores que conectan la zona oriente del Estado de México con la Ciudad de México, en tramos cercanos a los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca.

