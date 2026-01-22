Más Información

Ecatepec, Méx.— Debido a que en 2025 se retiraron más de 103 mil 132 toneladas de basura arrojadas en vía pública, el gobierno de Ecatepec detendrá a cualquier persona que tire desechos en calles, avenidas y barrancas, a quienes se aplicarán multas de 11 mil pesos y arrestos de hasta 36 horas.

“Hay una prioridad: la basura. Los policías tienen la indicación de detener a cualquier persona que tire basura y se les aplicará la multa máxima, que es de 11 mil pesos”, advirtió la edil Azucena Cisneros.

La alcaldesa recordó que gracias a las acciones que impulsó al inicio de su gobierno para el retiro de desechos de barrancas y vialidades, además de que detuvieron a 101 personas por cometer esta falta administrativa, el año pasado no hubo inundaciones graves ni afectaciones a la integridad o patrimonio de las personas.

“No es un tema menor. Directamente afecta la salud de los habitantes, provoca inundaciones costosas, contamina el ambiente y genera gastos millonarios al municipio en limpiezas de emergencia. Si no se cambia el hábito colectivo el ciclo va a seguir repitiéndose cada año, especialmente en lluvias”, alertó la alcaldesa.

Cisneros lamentó que persista esta actividad irregular y la gente utilice barrancas como basureros, por lo que instruyó puntual vigilancia a los elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, quienes deberán detener a cualquier persona que arroje desechos a la calle.

El Bando Municipal, en su artículo 161, prohíbe depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, cualquier tipo de bien mueble, escombros y materiales de excavación, o los generados en procesos de actividades industriales o comerciales y establece multa de 40 a 60 UMA, arrestos de 18 a 36 horas o trabajo comunitario.

