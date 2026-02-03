Ecatepec, Méx. -Elementos de la Policía Municipal han detenido a 47 personas por tirar basura o cascajo, las cuales fueron remitidas al Juzgado Cívico por infringir el Bando Municipal y sancionadas con arrestos de 36 horas o multas de 11 mil 500 pesos.

La intención de las autoridades locales es inhibir esta práctica , pues en 2025 más de 103 mil toneladas de desechos fueron retiradas de vía pública.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, Edgar Machado Peña, informó que en enero fueron detenidos 47 infractores al Bando Municipal y remitidos a juzgados cívicos, de los cuales 44 fueron por tirar basura, 2 por quemar desechos y uno por tirar cascajo.

En conferencia de prensa, detalló que esta práctica fue cometida principalmente por hombres en las colonias Hank González, Héroes Ecatepec Segunda Sección, Jardines de Morelos y Cardonal Xalostoc, en horarios de 12:00 a 16:00 horas, durante viernes, sábado y domingo.

En total son 15 colonias donde más se comete esta falta administrativa y las demás son Los Héroes Tercera Sección, San Martín de Porres, Lázaro Cárdenas, La Mora, Alfredo del Mazo, Petroquímica 2, Las Américas, Vista Hermosa, Rinconada de Aragón, Granjas Ecatepec y Sagitario 1.

En los Héroes Tercera Sección, Luis Alejandro “N”, de 32 años de edad, fue sorprendido cuando tiraba basura, mientras que Michel “N”, de 45 años, y María de los Ángeles “N”, de 51 años, fueron detenidos por depositar bolsas de basura domiciliaria en el interior del Parque Bicentenario, por lo que fueron remitidos al Juez Cívico de Santa María Tulpetlac, igual que Juan Armando “N”, de 46 años, quien arrojó desechos en calles de La Mesa.

De los infractores, tres han sido sancionados con multas de 11 mil 300 pesos: Cristoper “N”, de 37 años, quien fue detenido en Las Américas; Alfredo “N”, de 63 años, en Llano de los Báez, y Gabino Jonathan “N”, de 47 años, detenido en Santa María Chiconautla.

Dos personas más fueron sancionadas con trabajo comunitario y participaron en jornada de limpieza de barrancas y en el Parque Ecológico Ehécatl, mientras que el resto de los infractores cumplieron 36 horas de arresto.

En el Sector 9 es donde se han registrado más detenidos, con siete personas, principalmente en la zona de Tulpetlac y en El Cardonal Xalostoc, ya que en las dos primeras semanas del año fueron las zonas donde se concentró esta actividad irregular, por lo que se implementó un operativo disuasivo con presencia en mañana, noche y madrugada para inhibir, lo que resultó en la disminución de esta práctica en esa zona en una semana y ahora se concentró en la colonia Hank González.

El gobierno de Ecatepec recuerda que el Bando Municipal, en su artículo 161, prohíbe depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, cualquier tipo de bien mueble, escombros y materiales de excavación, o los generados en procesos de actividades industriales o comerciales y establece multa de 40 a 60 UMAS, arrestos de 18 a 36 horas o trabajo comunitario a quien incurra en esta falta.

