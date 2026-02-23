Cuatro personas que participaban en los bloqueos carreteros –ocurridos tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”- fueron detenidas en Veracruz.

“De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (…) cuatro detenidos en la zona norte”, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, manifestó que el Estado mantiene un despliegue con total coordinación con elementos de las secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional.

“Hay un despliegue en el estado y el país, estamos en coordinación a nivel federal, la instrucción es que todos los gobernadores y gobernadoras estuviéramos en territorio y en mesa permanente”, dijo.

Exhortó a la población a mantener la calma y reportar cualquier incidente a los números de emergencia, pues recordó que las actividades escolares, en su mayoría, se desarrollan de manera normal.

Y ratificó su compromiso con la estrategia de atención a las causas, centrando sus esfuerzos en salvaguardar a la población veracruzana.

“Tenemos que alejar a nuestros jóvenes de las drogas, tenemos cuidar a nuestros chicos, a nuestras hijas, a nuestros hijos; eso es lo que más nos debe ocupar: cuidar a nuestra gente, a nuestra sociedad, porque, sin eso, no hay mercado”, expuso.

Durante el domingo, se registraron quema de camiones y bloqueos carreteros, en el norte, centro y sur Veracruz tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los bloqueos con unidades pesadas iniciaron en el norte de la entidad (Álamo y Tuxpan) y a las pocas horas se extendieron al centro (Fortín, Ciudad Mendoza e Ixtaczoquitlan) y al sur (Coatzacoalcos y Agua Dulce) de Veracruz.

Al respecto, la Nahle García aclaró que en esos hechos no hubo fallecimientos de elementos militares y tampoco tienen reporte de personas desaparecidas.

