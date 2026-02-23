Autoridades de seguridad de Hidalgo, encabezadas por su titular Salvador Cruz Neri, rechazaron que en la entidad opere el grupo criminal que encabezaba Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ya que la quema de autos registrada ayer fue perpetrada por integrantes delictivos que ingresaron desde el Estado de México, quienes ya fueron detenidos.

Indicó que recibieron un alertamiento del gobierno federal en el sentido de que, tras el operativo suscitado en Jalisco, podrían registrarse hechos delictivos en la entidad, por lo cual se montó un operativo en el que fueron desplegados 500 elementos policíacos en la zona sur del estado.

Durante estas acciones, dijo que se atendieron tres eventos en la carretera federal, a la altura de Bojay, en el tramo hacia Tula; uno más en la carretera estatal Mixquiahuala-Tetepango y otro en la vía a Jacobo Tetepango.

Aclaró que la quema de autos fue perpetrada por un grupo de cuatro sujetos, quienes ingresaron desde Huehuetoca, Estado de México, y fueron detenidos antes de llegar al Arco Norte.

Precisó que los sujetos fueron identificados con las iniciales R. J. R., originario de Guerrero; J. M. L., originario de Jalisco; R. E. M., del Estado de México; y finalmente R. R., de nacionalidad cubana.

El secretario indicó que durante su captura se aseguraron cuatro armas largas, dos tipo AK-47 y dos AR-15 abastecidas y listas para ser utilizadas, así como cuatro bidones con capacidad de 20 litros con hidrocarburo, estopa, encendedores y droga diversa.

Precisó que uno de los sujetos presentaba quemaduras en la cara y la ropa, por lo cual consideraron que fueron los responsables de la quema de estas unidades.Salvador Cruz afirmó que la detención se realizó sin efectuar ningún disparo y que los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades.

Rechazó que en Hidalgo opere alguna célula de este grupo criminal y señaló que los eventos que se han tenido, sobre todo en la zona de Tula, se relacionan con la disputa del grupo local identificado como los H, que tras la detención de su líder sufre una división y cuyos integrantes se disputan la plaza.

