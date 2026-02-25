Ciudad Victoria. - Un ejemplar de jaguar fue capturado en un rancho del municipio de Llera, donde antes había sido instalada una jaula como medida preventiva por reportes de depredación.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que personal técnico se trasladó al lugar, donde confirmó que era una hembra identificada como “Adelita”.

A través de la lectura de un microchip se determinó que se trataba de una recaptura, ya que había sido capturada por primera vez en noviembre del año 2024.

El equipo veterinario realizó la evaluación clínica integral del ejemplar, aplicando anestesia para su manejo en campo. Foto: Especial

Rocha explicó que, como parte del protocolo de manejo, el equipo veterinario realizó la evaluación clínica integral del ejemplar, aplicando anestesia para su manejo en campo. Se efectuó el pesaje (40.250 kg), estudios con equipo de diagnóstico portátil (rayos X y ultrasonido), toma de medidas morfométricas, extracción de muestras biológicas (sangre y pelo), así como el registro del patrón de manchas y huellas, fortaleciendo la información técnica del programa estatal.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte del Programa “Manejo, Monitoreo y Conservación del Jaguar en Tamaulipas”, que se desarrolla de manera permanente con el respaldo del Gobierno del Estado, consolidando estrategias de conservación alineadas a los esfuerzos nacionales para la protección de la especie.

Tras confirmarse el buen estado de salud del ejemplar, se procedió a su liberación en la misma zona de captura, concluyendo el protocolo técnico correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL