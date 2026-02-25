Pachuca.— El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que coincide con la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, entre otros puntos, se elimina la lista de plurinominales, lo cual dijo, había llegado a una desproporción respecto a su espíritu original.

El mandatario destacó que desde 1917 se estableció que cada estado contara con dos senadores, lo que daba un total de 64; posteriormente se incorporó la figura de primera minoría y después las listas plurinominales, por lo que se amplió a 128 senadores. Esto derivó en que algunas entidades tuvieran hasta ocho o nueve, lo que, afirmó, representa una desproporción.

Ante ello, mostró coincidencia con esta eliminación y su respaldo a la propuesta de la presidenta, sobre todo en que los representantes populares deben buscar el voto en territorio y mantener contacto directo con los ciudadanos. En este sentido, dijo que no hay representación popular si no existe un trabajo de campo.

Lee también Migrantes que permanecen en EU pueden obtener documentos mexicanos por más de 75 mil pesos; "ofertas" llegan por WhatsApp

Actualmente, muchos espacios legislativos se designan por liderazgos partidistas, quienes colocan a perfiles en los primeros lugares de las listas. Esto limita la participación y, lamentó, genera poco acercamiento con la ciudadanía.

Sobre la eventual eliminación de la reelección hasta 2030, dijo que debe existir una diferencia entre dos ámbitos: lo que establece la ley y lo que determinan los partidos políticos; sin embargo, desde su perspectiva jurídica, la reelección funciona como una especie de revocación de mandato para las autoridades, ya que permite que quienes hacen un buen trabajo puedan volver a competir y que sean los ciudadanos quienes decidan con su voto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses