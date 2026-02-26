Salinas Pliego reacciona a narconómina de "El Mencho", revelada por EL UNIVERSAL; esto dijo

La mañana de este jueves 26 de febrero, EL UNIVERSAL publicó una narconómina improvisada, en la cual quedaron plasmadas las cantidades millonarias que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedica a sus actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

En las imágenes se aprecian los diversos reportes, hechos a mano y/o a computadora, que dan cuenta de las ganancias y los gastos de la organización criminal en Tapalpa, y en diversos municipios de Jalisco.

Estos documentos reflejan los sueldos que el recientemente abatido líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pagaba a sus halcones, sicarios, pistoleros, hackers, entre otros.

Así como presuntos sobornos a autoridades, como a la Fiscalía General de la República (FGR), a militares y a la policía municipal. También se aprecian los registros contables de la venta de sustancias ilegales como cristal y fentanilo; y gastos por comida, gasolina y otros servicios.

A mano o a computadora, los registros de los gastos y ganancias de este grupo criminal se plasmaban de manera diaria, semanal o mensual. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Salinas Pliego reacciona a la narconómina publicada por EL UNIVERSAL

La narconómina del exlíder del CJNG, que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba, ha causado impacto en el mundo de los medios, convirtiéndose en uno de los principales temas de conversación a nivel nacional e internacional.

El empresario mexicano y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se pronunció al respecto, lanzando una contundente crítica y posible dardo a las autoridades en redes sociales.

A través de la plataforma X, antes Twitter, Salinas Pliego comentó: "Ni con estas pruebas van a proceder a investigar… mañana saldrán a pedir pruebas; estas no, otras". Acompañó su publicación de un "reposteo" de los documentos compartidos por EL UNIVERSAL.

Crítica de Salinas Pliego tras revelación de narconómina de El Mencho. Foto: X

