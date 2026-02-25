Luego de la bajas temperaturas que se han presentando en los últimos días en gran parte del territorio nacional provocadas por el Frente Frío número 37, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir de este jueves 26 de febrero y durante todo el fin de semana, se registrará una onda de calor en al menos 5 estados de la Republica Mexicana.

Entre las entidades afectadas se encuentran: la zona centro de Baja California Sur, el oeste de Durango, la zona centro de los estados de Jalisco y Guerrero; así como la zona centro y oriente del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la información del SMN, la primera onda de calor del año provocara temperaturas máximas de 40 a 45 °C en la zona norte del país, mientras que en la zona centro la temperatura máxima oscilará entre los 35 a 40 °C.

Lee también Los Alegres del Barranco amenizan fiesta de excandidato del PT-PVE al gobierno de Guerrero; les pide cantar "El Dueño del Palenque" y se niegan

Recomendaciones

Ante la entrada de esta primera onda de calor, el SMN recomienda a la población mantenerse hidratados, el uso de ropa ligera, así como evitar exponerse por tiempos prolongados al sol. De igual manera, recomiendan evitar el consumo de alimentos en la calle con el fin de evitar su descomposición.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr