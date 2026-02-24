Este martes 24 de febrero, persistirán las bajas temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Mientras que en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, se registran temperaturas de -5 a 0 grados, especialmente en zonas serranas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas, se alcanzarán temperaturas de 0 a 5 grados, por lo que exhortó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Por su parte, se pronostican vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, y viento de la misma intensidad en Chihuahua, Jalisco y la costa oriental de Baja California.

“Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil”, señaló el organismo.

Se registrarán chubascos (de 5 a 25 milímetros [mm]) en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima, debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Además, se espera oleaje de 3 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec. Por otro lado, las temperaturas máximas para este día serán de 35 a 40 grados Celsius en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, el oeste de Durango y la costa de Chiapas, y de 30 a 35 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y el suroeste de Puebla.

