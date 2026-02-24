La secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza, anunció el arranque del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una estrategia cultural sin precedentes que llevará conciertos y actividades gratuitas a las 32 entidades del país, con el objetivo de alcanzar a cerca de siete millones de jóvenes.

En conferencia, la funcionaria informó que el cantante sonorense Carin León será el encargado de inaugurar esta iniciativa con una presentación gratuita en Tijuana, Baja California, durante el Festival Territorios de Paz, programado para el mes de marzo.

“Hoy tenemos muy buenas noticias también por parte de la Secretaría de Cultura. Estamos presentando el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, un circuito sin precedentes en el país que vamos a llevar con festivales y conciertos gratuitos, grandes, medianos, comunitarios y de diversos géneros, en las 32 entidades del país”, expresó.

Curiel de Icaza explicó que el programa se desarrolla en coordinación con gobiernos estatales y municipales, y busca garantizar el acceso libre a la cultura, bajo el principio de “culturas sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todas y todos”.

Detalló que el circuito tendrá un alcance nacional, territorial y comunitario, enfocado en promover la participación colectiva y el bienestar social a través de expresiones artísticas diversas.

Como parte del calendario inicial del primer semestre, la Secretaria adelantó que después de Baja California, el circuito llegará a la Ciudad de México con el Festival de Jazz del Cenart, dedicado este año a las mujeres; posteriormente se realizará el Festival de Primavera en Oaxaca.

Asimismo, anunció un festival de hip hop y rap en el espacio Parque de Cultura Urbana (PARCUR) del Bosque de Chapultepec; en abril habrá actividades en Puebla con música electrónica y en Aguascalientes con un festival dirigido a jóvenes, enfocado en rock y géneros urbanos. También se contempla un festival de rock urbano en el Estado de México.

Para mayo, el circuito llegará a Tabasco con música tradicional; a Tamaulipas con un festival de música norteña; y a Morelos con el Festival de Mayo, que incluirá rock, reggae y pop. En junio, Durango albergará el Festivalzón del Norte con música regional.

Sobre el artista encargado de inaugurar el programa, Curiel destacó que se trata de “uno de los artistas mexicanos de regional más importantes no solo en México, sino en el mundo”, subrayando que no hace apología de la violencia y que sus canciones están centradas en el amor y el orgullo por el país.

Resaltó que el intérprete supera los 28 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y que será el primer latino y mexicano en presentarse en uno de los foros más importantes de Las Vegas, lo que —dijo— abre camino para músicos nacionales y latinoamericanos.

