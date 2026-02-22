Oaxaca.— El director de cine y productor Sergio Morkin tiene en proceso el documental Guerreras, una historia de mujeres oaxaqueñas valientes e inspiradoras que han logrado escapar de entornos de violencia machista. Su objetivo es inspirar a otras a salir adelante.

La idea de esta película —explica el cineasta— surgió hace 10 años, cuando vivió en Oaxaca y fue conociendo a las mujeres que son protagonistas, y a partir de la filmación del documental Maricarmen que cuenta la historia de Maricarmen Graue, una chelista ciega.

“En Oaxaca conocí mujeres que me parecían superinspiradoras, fuertes y empoderadas. Y desde hace ocho años traigo la idea de hacer una película con mujeres de allá (...) Entonces, me despertó como la necesidad, como autor, de contar historias de otras mujeres, y que éstas empoderen a otras”.

Sergio Morkin es originario de Argentina y llegó a México en 2004 para presentar su película Óscar, la cual fue premiada en el Festival de Cine de Guadalajara. A partir de ahí se quedó a vivir en el país y filmó el documental Los Ginger Ninjas rodando México sobre este grupo de rock que viajó en bicicleta desde el norte de California, Estados Unidos, hasta el sur del territorio mexicano.

Posteriormente filmó Maricarmen, que se estrenó en salas de cine y recibió varios premios en México y en el extranjero.

“Es a partir de esta experiencia que se despertó en mí el deseo y la necesidad de contar otras historias sobre mujeres, historias que inspiren y nos acerquen a mujeres que resultan invisibles para la sociedad, pero que tienen mucho que decir o aportarnos si miramos con cercanía sus vidas”, afirma.

También se ha desempeñado como docente de cine y como productor en el documental Mujer de Barro, filmado en Tlahuitoltepec, Oaxaca, y que fue dirigido por Concepción Vázquez Martínez.

“Yo creo que la fuerza que tiene el documental es que como son historias reales, te identificas (...) Quizás tienen la fuerza de una película de ficción, pero la diferencia es que sabes que esa historia es real. Mi mirada siempre es tratar de contar a los personajes de las películas como seres humanos que están transitando la complejidad de estar vivos”.

El cineasta afirma que siempre le han interesado los antihéroes, los personajes de voluntad y dignidad inquebrantable ante un mundo que los aplasta.

“Me interesan sus pequeñas hazañas anónimas, cotidianas, silenciosas, la manera de afrontar la adversidad y reinventarse con lo que hay. Mis películas hablan de eso, desde personajes y experiencias distintas. Por esto mi necesidad de contar historias que siento que merecen ser contadas. Ejemplos de vida que no sólo visibilizan a estos personajes sino que, en el caso específico de estas mujeres, las empoderan. Mi intención es que cientos de ellas se sientan identificadas con la historia infundiendo en ellas que hay formas de crecer y sobresalir pese a los obstáculos”.

El documental Guerreras estará listo a finales de este año y esperan realizar el estreno en la Ciudad de México. Foto: Especial

Sergio Morkin agrega que como comunicador siente la responsabilidad de hacer obras que sirvan para algo, que inviten a reflexionar o a cambiar. Para él, el cine es su trinchera para intentar hacer algo bueno por el mundo, “sembrar una semillita que produzca cambios”, y en el caso de Guerreras, ayudar a las mujeres a salir de círculos de violencia.

“[En Oaxaca], yo siento que el machismo está muy fuerte. En algunas comunidades está establecido que la mujer tiene que ser ama de casa, tiene que criar a los hijos, y son mujeres que quieren romper con ese paradigma, ser libres, productivas y ser independientes”, enfatiza.

En este documental se muestran mujeres que demuestran que sí pueden empoderarse e ir contra esas cuestiones establecidas. Las protagonistas han sufrido también de violencia familiar y de sus exparejas, pero han logrado salir de ahí y establecer relaciones más sanas.

Historias

En el documental está la historia de Leticia, quien es directora de la banda femenil de música regional Mujeres de viento florido, en una comunidad en la cual hay machismo y en donde por mucho tiempo la música sólo debía ser ejecutada por hombres y las mujeres tenían que estar en las casas.

También están las historias de Elena, quien fue presidenta municipal suplente en su comunidad. “Es una mujer fuerte que tuvo que superar situaciones de violencia física por parte de su expareja”, explica, y de Virgen, quien es oradora en su pueblo y hace las ceremonias y pedimentos para la siembra.

“Todas son fuertes y valientes de diferente manera, pero son admirables, son mujeres empoderadas y que han sufrido mucho. El proyecto consiste en realizar un documental sobre mujeres que son ejemplo de resiliencia en comunidades donde prepondera el machismo, y la mujer es discriminada”, abunda.

Guerreras obtuvo el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para la filmación. La película se filmó el año pasado y en este momento se encuentra en la etapa de posproducción y edición a la espera de recursos económicos que el gobernador Salomón Jara aprobó para poder concluirla.

“El gobernador se entusiasmó mucho con el proyecto por el mensaje que trae, el discurso y que también va a transmitir las tradiciones y cultura oaxaqueña”, menciona.

Sergio Morkin prevé que el documental esté concluido a finales de este año y se realice el estreno en la Ciudad de México.

El trabajo cinematográfico también habla de Virgen, quien es oradora en su pueblo y hace las ceremonias y pedimentos para la siembra. Foto: Especial