La vida de Soy Frankelda, la primera película mexicana en stop motion, ahora apunta a su lanzamiento internacional incluyendo EU, para buscar un lugar en el Oscar 2027, así como una secuela.

La cinta, precuela de la serie Los sustos ocultos de Frankelda, dará este sábado un paso inicial para logar la meta al estar optando por los premios Annie, los más importantes en el mundo de la animación, donde ha sido considerada como Mejor Película Animada Independiente.

Es la primera vez que una película mexicana compite por el Annie. En la ceremonia se medirá, entre otras, a las francesa Arco y Marcel et Monsieur Pagnol, así como a la japonesa Scarlet, las cuales costaron un promedio de 300 millones de pesos en su producción.

“Tuvimos que conseguir el smoking, que es un requisito para ir”, dice de buen humor Arturo Ambriz, codirector del filme junto con su hermano Roy Ambriz.

“De todas las nominadas, somos la más independiente (no hay cifra de su inversión). Los demás estudios andan haciendo ruido y publicidad y nosotros no, porque no tenemos ni un quinto, pero estar nominados ya es algo increíble”, recalca.

Soy Frankelda, que cuenta los orígenes de un ser fantástico que se encarga de contar historias, actualmente sólo puede ser vista en HBO Max México. Para el mundo Netfix acaba de adquirirla.

En el país del Norte estrenaría para ser elegible a los Oscar 2027, pues ya tendría el antecedente de haber sido lanzada en salas estadounidenses, requisito que pide la Academia.

Durante su corrida comercial en México (aún en Cineteca) ha registrado cerca de 900 mil espectadores.

“Aquí acabamos haciendo 50 millones de pesos en taquilla, cuando al principio nos decían que si bien nos iban, iba a hacer 7 millones y siendo optimistas, 15. Pero ha superado nuestras expectativas, aún debemos dinero, pero nos dio un empujón, justo la respuesta en México hizo que se lograra la venta internacional”, comenta.

Con Woo Films, compañía socia de Soy Frankelda, ya se ha platicado de una secuela, aunque sería después de su nuevo proyecto en desarrollo.

El stop motion es una técnica que pocos hacen en México. Consiste en crear puppets y varios pares de ojos, bocas y manos para distintas expresiones y luego ir fotografiando cambios milimétricos para que, juntas todas las imágenes tomadas, parezcan que cobran movimiento.

Para Soy Frankelda se crearon dos idiomas para algunos de los personajes, el “tecothia” y el “aradithio”.

Nuevo proyecto

A la par de las nuevas noticias para Soy Frankelda, los hermanos Ambriz ya se encuentran de lleno en una nueva historia también en stop motion.

Se trata de La balada del fénix, filme también de fantasía que contará con la voz de Gael García Bernal como el antagónico principal.

La cinta, que lleva casi un sexenio trabajándose, sigue a una joven princesa que debe elegir entre salvar a su padre, un poderoso tirano (García Bernal), o al reino para librarlo de él.

Al charolastra aún no se le graba, pero ya se tiene también a Arturo Mercado Jr. (Woody en Toy Story) y Arturo Mercado padre (Yoda en Star wars), en el papel del Fénix.

“Se está trabajando ya en las marionetas, en los escenarios, para comenzar pronto. La idea es sí que salga en 2028, pero también estamos viendo si podemos hacer procesos más rápidos después de la experiencia de Frankelda”, indica Roy.

García Bernal ya sabe lo que es el doblaje, luego de haber prestado su voz el esqueleto Héctor en la cinta animada Coco y como Lance en Maya and the three (Maya y los tres), del mexicano Jorge R. Gutiérrez (director de El libro de la vida).

Cinema Fantasma de los hermanos Ambriz, junto con Cine Vendaval y Woo Films están unidas para la producción de próximo filme.