Tres años de trabajo artesanal y la construcción de más de 140 marionetas y 50 sets dieron forma a "Soy Frankelda", el primer largometraje en stop-motion mexicano de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, que ahora dará el salto al streaming internacional.

Este viernes 20 de febrero, Netflix confirmó la adquisición de los derechos de la cinta. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, su llegada a la plataforma está prevista para este año.

Durante su exhibición en salas, la película recaudó 49.88 millones de pesos y superó en taquilla al anime "Chainsaw Man" que cerró con cerca de 49,81 millones de pesos, con quien debutó el 23 de octubre del año pasado.

Foto: Vía X.

Lee también: ¿Qué ver?: “Soy Frankelda”, más que una cinta, una obra de arte de producción mexicana

El filme fue producido por el estudio Cine Fantasma, fundado por los propios Ambriz, y contó con el acompañamiento creativo de Guillermo del Toro, cuya experiencia en "Pinocchio" sirvió como guía en el proceso.

Presencia en festivales y premios

Además de su impacto cinematográfico, la cinta compite este sábado 21 de febrero en la 53ª edición de los Premios Annie, considerados los “Oscar” de la animación, en la categoría de Mejor Largometraje Independiente.

Mientras que en 2025 abrió el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el encuentro más importante del género en Francia.

Lee también: "Soy Frankelda" da alma al cine en tiempos de Inteligencia Artificial

¿De qué trata Frankelda?

La historia retoma a los personajes de "Los sustos ocultos de Frankelda", creada para Cartoon Network. La trama sigue a Francisca Imelda, una escritora del siglo XIX que descubre una manera de viajar a su inconsciente, donde se enfrenta a todas sus creaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los realizadores reflexionaron sobre la animación en tiempos de inteligencia artificial: “En los tiempos de la IA, hacer las cosas con las manos es un gran antídoto; es disfrutar los procesos creativos y no solo los resultados…”, señaló Arturo Ambriz.

Lee también: "Frankelda" se manifiesta en contra del machismo

*Con información de César Huerta.