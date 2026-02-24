Al menos tres de los 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos en ataques armados en Jalisco -en represalia por la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”-, eran originarios de Veracruz.

Si bien aún no se tiene una cifra definitiva, diversas fuentes confirmaron que tres de las víctimas pertenecientes a dicha agrupación militar son veracruzanos.

Los efectivos, quienes murieron en cumplimiento del deber, eran originarios de los municipios de Zontecomatlan, Tamalín y Tierra Blanca.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, detalló que en Jalisco hubo seis agresiones que dejaron un saldo de 25 elementos fallecidos de la Guardia Nacional.

Tras el operativo encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas en al menos 20 entidades del país, como bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos.

Incluso, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, manifestó, con voz entrecortada, su solidaridad con los familiares de militares caídos en cumplimiento del deber.

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el periodo del 2018-2024, el personal castrense enfrentó mil 849 “agresiones” como parte de su campaña permanente contra el narcotráfico.

Como resultado, 272 efectivos murieron, no sólo en agresiones con arma de fuego, sino también accidentes automovilísticos y aéreos, atropellamientos, artefactos explosivos, ahogamientos e infartos.

Los efectivos de la Guardia Nacional enfrenaron desde su fundación en julio de 2019 hasta el 2024, un total de 835 “agresiones”, con un saldo de 141 efectivos muertos en cumplimiento del deber.

