Durante la noche del lunes y madrugada de este martes se registraron nuevos incendios de vehículos, mobiliario urbano y comercios en algunos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado, sin embargo, desde temprana hora la actividad comercial parece retomar su curso.

Por la noche se reportó el incendio de un auto en la colonia Oblatos, en Guadalajara, además en Mezquitán Coutry uno de los puntos de separación de basura fue quemado.

Más tarde, en la colonia Mariano Otero de Zapopan, varios sujetos arrojaron un objeto inflamable a una tienda de conveniencia, mientras que en Tonalá se registró un incendio en la parte trasera de un centro comercial.

Además, se reportaron nuevos bloqueos con autos incendiados en los municipios de Autlán, Lagos de Moreno y Cihuatlán.

Pese a esto la actividad en la ciudad comienza a normalizarse y la zona del mercado de abastos, que permaneció cerrada durante el lunes, los negocios comenzaron a abrir desde temprano.

En las paradas de autobuses la gente vuelve a congregarse y la frecuencia de paso de los camiones se normaliza poco a poco.

