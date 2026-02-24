Más Información

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Violencia tras muerte de “El Mencho” habría causado pérdidas al comercio por hasta 2 mil mdp: Concanaco; respalda acciones del gobierno

"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

La violencia no para en tierra de El Mencho

Sheinbaum encabeza ceremonia del Día de la Bandera en Campo Marte; llama a niños y jóvenes a honrar la Bandera

El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de los 25 elementos de la , que murieron durante el operativo realizado el domingo pasado, para capturar a, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El presidente de la Mesa Directiva en funciones, Sergio Gutiérrez Luna, también reconoció la participación de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

“Esta presidencia le pide a todas y a todos los presentes, ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio por los integrantes de las , de las Fuerzas Federales que perdieron la vida el domingo pasado, en cumplimiento de su deber y en protección de las ciudadanas y de los ciudadanos de México, todo nuestro reconocimiento a estas personas que participaron, por supuesto, a quienes perdieron la vida”, dijo Gutiérrez Luna.

Nemesio Oseguera “El Mencho” fue aprehendido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco; sin embargo, falleció debido a heridas que sufrió durante el operativo, de acuerdo con información de la .

