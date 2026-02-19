La capital del país experimenta un fenómeno térmico inusual para el segundo mes del año. Este jueves 19 de febrero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) establece la alerta amarilla debido a un pronóstico que alcanza los 32°C.

El incremento en la radiación solar y la persistencia de sistemas de alta presión generan condiciones críticas entre las 14:00 y las 18:00 horas, afectando principalmente a demarcaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Esta situación representa un riesgo sanitario directo, pues el organismo humano enfrenta dificultades para termorregularse ante cambios tan abruptos en el ambiente invernal.

El impacto de las temperaturas récord y la alerta en alcaldías

El registro histórico de la temporada sufre una modificación sustancial. De acuerdo con los datos oficiales de la estación CCH Oriente en Iztapalapa, el miércoles 18 de febrero la temperatura máxima llega a los 30.4°C (86.7°F). Otros puntos de la ciudad, incluyendo Miguel Hidalgo e Iztacalco, mantienen picos similares que desafían el promedio estacional.

Según la World Meteorological Organization (WMO), la frecuencia de estos eventos de calor extremo fuera de temporada se vincula con patrones climáticos de estancamiento atmosférico que impiden la dispersión de la masa de aire cálido.

La alerta amarilla cubre actualmente 13 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol y mantener una hidratación constante, especialmente en sectores vulnerables como la infancia y las personas de la tercera edad.

Capitalinos se cubren del sol en la Ciudad de México, el 1 de abril de 2025. La SGIRPC activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para el miércoles en ocho alcaldías de la capital. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Identificación de síntomas y medidas críticas de prevención

El golpe de calor constituye la forma más grave de lesión por calor y requiere atención médica inmediata. Según especialistas de la Mayo Clinic, esta afección ocurre cuando la temperatura corporal alcanza o supera los 40°C.

El cuadro clínico incluye síntomas específicos como la alteración del estado mental (confusión, agitación o balbuceo), náuseas, vómitos y una piel que se siente caliente y seca al tacto. De acuerdo con la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la falta de sudoración a pesar del calor intenso es una señal de alerta máxima que indica el fallo del sistema de enfriamiento del cuerpo.

Para mitigar los riesgos, los expertos sugieren las siguientes acciones preventivas:

Hidratación continua : Beber líquidos incluso sin tener sensación de sed.

: Beber líquidos incluso sin tener sensación de sed. Vestimenta adecuada : Utilizar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables.

: Utilizar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables. Protección física : Emplear bloqueador solar, sombreros y gafas con protección UV.

: Emplear bloqueador solar, sombreros y gafas con protección UV. Vigilancia de mascotas: La American Veterinary Medical Association (AVMA) advierte que la panleucopenia felina es una enfermedad viral muy contagiosa (viral sin asociar directamente al calor, pero que se propaga en condiciones de estrés ambiental), por lo que mantener a los animales en lugares frescos es vital para su sistema inmunológico.

