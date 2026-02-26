La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) informó que alrededor de 55 familias de Loma Santa Cruz son víctimas de desplazamiento forzado por la incursión de grupos de personas armadas y detonaciones de armas de fuego.

El primer desplazamiento de 30 familias de esta comunidad ocurrió el pasado 18 de febrero de 2026 cuando ingresaron 10 camionetas con gente armada, así como maquinaria pesada, en la zona del conflicto agrario entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixes.

Posteriormente, estas personas abrieron un camino en la zona de Loma Santa Cruz y realizaron disparos hacia la comunidad de Loma Santa Cruz. Esto provocó que aproximadamente 30 familias huyeran a la población Arroyo Cuchara que pertenece al municipio de Juan Guichicovi.

La Ucizoni informó que pobladores de Los Valles y Rancho Juárez, ambas poblaciones del municipio de San Juan Mazatlán, también han reportado amenazas de desalojo, “lo cual ha provocado un clima de tensión entre sus habitantes.

Mientras que el pasado lunes 23 de febrero de 2026, aseguró que las guardias de San Juan Mazatlán establecidas en la zona en conflicto, se retiraron por el fuerte temporal, y que este hecho fue aprovechado por el grupo armado para ingresar a la comunidad de Loma Santa Cruz. En este segundo hecho, fueron desplazadas de manera forzosa alrededor de 25 familias hacia la cabecera de San Juan Mazatlán.

“Ese mismo día, una anciana enferma que quedó abandonada fue rescatada por el sacerdote y tres monjas de San Juan Mazatlán y canalizada para su atención médica. También se reporta la golpiza a un joven y la desaparición de varios vecinos de Loma Santa Cruz, entre ellos Israel Cabrera Andrés”.

La organización aseguró que esta violencia persiste en la zona porque continúan en la impunidad los asesinatos de Wilfrido Atanacio Cristóbal, Abraham Quirino Ortiz y Victoriano Quirino Jiménez, vecinos de El Platanillo, quienes fueron asesinados el 13 de febrero de 2025 en una emboscada por el grupo armado llamado “De los 33”; así como como el homicidio de Porfirio Bautista Domínguez, y siete personas más lesionadas de la comunidad de San Juan Mazatlán Mixe, en emboscada ocurrida el 12 de mayo de 2023.

Mediante un comunicado, expresó que es urgente la intervención de los gobiernos estatal y federal y de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca para definir medidas cautelares para la población mixe desplazada de Loma Santa Cruz y para la inmediata búsqueda y localización de los desaparecidos, así como para castigar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Wilfrido Atanacio y Abraham, Victoriano Quirino y Porfirio Bautista Domínguez.

La Ucizoni también demandó el establecimiento de una Mesa de Atención Agraria de nivel ya que la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca no es la competente para una atención adecuada al conflicto; el restablecimiento de la energía eléctrica en las poblaciones mixes de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, San Antonio del Valle y Los Valles del municipio de San Juan Mazatlán; el restablecimiento de las actividades educativas en los tres niveles, en Loma Santa Cruz.

Y finalmente, garantizar personal médico y medicamentos en Loma Santa Cruz, Valles, Rancho Juárez y San Antonio Valle; el reinicio y continuación de los trabajos de apertura de camino San Antonio del Valle y Arroyo Cuchara, la construcción del puente Guasamando, y establecer las medidas de seguridad necesarias para las comunidades mixes afectadas.

