Ecatepec, Méx. — Elementos del Sector 14 de la Policía Municipal y de la Policía Metropolitana detuvieron a nueve personas que intentaron invadir un predio en avenida Nacional, colonia Santa María Chiconautla. Los detenidos portaban herramientas y agredieron físicamente a los oficiales al ser intervenidos.

La propietaria del terreno alertó a los uniformados durante un recorrido de vigilancia y presentó documentos que acreditaban su posesión. Al ingresar al sitio, los oficiales localizaron a los sospechosos dentro del predio, pero respondieron con violencia, lo que llevó a su sometimiento y aseguramiento.

Los acusados fueron identificados como Eduardo Esteban “N”, Gilberto “N”, Alfredo “N”, Víctor Manuel “N”, Rodrigo “N”, Cristian “N”, Gil “N”, Dania Monserrat “N” y Rubén “N”, quienes fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad conjunto entre la Policía Municipal y la Secretaría de Marina.

Los nueve implicados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Despojos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que definirá su situación jurídica.

La FGJEM creó en abril de 2025 una Unidad Especializada para investigar despojos de inmuebles y combatir estas conductas en la entidad. El delito persiste como uno de los más recurrentes en zonas conurbadas del Estado de México, impulsado por la densidad poblacional, la presión sobre el suelo y la especulación inmobiliaria.

Ecatepec, con más de 1.6 millones de habitantes, registra una de las tasas más altas de conflictos por posesión de predios en el Valle de México. En colonias populares como Santa María Chiconautla, estos incidentes ocurren con frecuencia.

El predio quedó bajo resguardo policial mientras avanza la carpeta de investigación.

Dentro de la Operación “Restitución” y la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, la FGJEM ha detenido a numerosos líderes de organizaciones que operan bajo fachada de sindicatos y se dedican al despojo de inmuebles, junto con extorsión y otros delitos.

Hasta febrero de 2026, se reportan 329 detenciones vinculadas al despojo en 63 municipios, muchas de ellas contra líderes de grupos como “Los 300” (o Unión 300), USON, GOPEZ, “Los Gastones”, Sindicato 22 de Octubre y Sindicato 25 de Marzo.

Entre los casos destacados figuran Luis Alberto “N”, capturado en julio de 2025 en la Ciudad de México por coordinar despojos en Tecámac y Ecatepec; Iris Jazmín “N”, detenida en febrero de 2026 en Ecatepec como presunta líder del “Sindicato 25 de Marzo”; y varios objetivos prioritarios procesados en junio de 2025, como Brandon Salvador “N” alias “El Gastoncito”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y otros de USON y “Los 300”.

En noviembre de 2025, cayeron seis presuntos líderes, entre ellos Cristian Jesús “N” alias “Jimmy” o “Gimy” (regidor de Chalco y ligado al Sindicato 22 de Octubre), Juan Manuel “N” alias “El Maya”, Guillermo “N” y Ricardo “N”, imputados por extorsión, secuestro exprés y despojo.

Estas acciones han permitido recuperar cientos de propiedades —más de 880 reportadas hasta febrero de 2026— y desarticular redes que usan violencia e intimidación para ocupar terrenos, a menudo con complicidad o encubrimiento de funcionarios. Ecatepec concentra una proporción significativa de estas denuncias y aseguramientos.

