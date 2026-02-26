Más Información

Actrices y actores de la Ciudad de México solicitaron al su respaldo para que se les garantice el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También pidieron que dicha industria reciba , fomento y desarrollo en la capital del país, con la finalidad de fortalecer el patrimonio cultural y el sector productivo, porque se trata de uno de los entretenimientos a los que recurren los habitantes de esta metrópoli.

En un encuentro que encabezó la diputada Rebeca Peralta, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, las y los artistas recordaron que estas propuestas fueron planteadas en el marco del "Primer Parlamento de Participación de la Vida Cultural de la Ciudad de México", que se efectuó en enero pasado.

Al respecto, Rebeca Peralta se comprometió a en ese sentido. Comentó que recientemente platicó con la legisladora morenista Beatriz Mojica, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Senado, para elaborar una iniciativa de iniciativas en la materia con las aportaciones recibidas, para lo cual invitó a los participantes a enriquecer la propuesta.

Asimismo, señaló que este tipo de acciones tienen como propósito brindar mayor certeza jurídica a artistas, creadores y empresas productoras del ramo cinematográfico.

dmrr/cr

