Será hasta agosto próximo cuando el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, se reintegre como académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); así lo acordó el Consejo Académico de esta institución educativa.

Según medios locales, este miércoles el órgano colegiado tomó conocimiento del escrito presentado por Arriaga, en el que informó la conclusión de su encargo en la SEP para integrarse de nuevo a la plantilla docente.

Pero los integrantes del Consejo Académico, órgano colegiado clave que gestiona, regula y aprueba asuntos académicos esenciales, incluyendo la creación o modificación de planes de estudio, reglamentos internos y políticas docentes, resolvieron por unanimidad que el académico se reintegre a sus labores al comenzar el ciclo escolar del segundo semestre de 2026.

“Ganó @MaruCampos_G Y @mario_delgado, pero esto no es el fin… ¡Nuestra lucha no es laboral, no es por puestos, es por una educación democrática, emancipadora, crítica y popular!”, escribió hoy Arriaga en su cuenta de X.

Ese mensaje lo acompañó con un pronunciamiento firmado por 426 docentes, en el que piden que el funcionario sea reincorporado.

“Obstaculizar su reincorporación no solo es un agravio individual, sino que representa un peligro estructural para la educación pública porque sienta precedentes que pueden afectar el derecho de cátedra, vulnerar los derechos laborales del personal académico, favorecer la criminalización de pensamientos críticos o alternativos, debilitar la autonomía universitaria, precarizar el trabajo docente y erosionar la libertad de expresión”.

Arriaga responsabiliza a Maru Campos por impedir su regreso como profesor

Responsabilizan también a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por “las declaraciones inoportunas e irreflexivas que tienen otro propósito: impedir por todos los medios posibles que Marx Arriaga regrese como profesor a la UACJ, de donde partió en 2018, con base en una licencia académica, para ocupar un puesto público en la naciente administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿En qué fundan nuestra gobernadora y sus seguidores esta santa cruzada para impedir la reincorporación de un profesor de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la institución de educación superior que en los últimos 25 años ha tenido, sin duda, el mejor desempeño académico dentro de nuestro estado?”.

Mencionan que a Arriaga se le culpa de “la ruina de la educación básica, además de un falso ideólogo, que ya fue cesado por una autoridad superior; es un individuo irracional, que no entiende que los cargos no son eternos y que con sus desplantes ha mostrado la incapacidad de los líderes de Morena para mantener el orden dentro del gobierno y, más allá, dentro del propio partido”.

