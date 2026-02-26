Ecatepec, Méx.- Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec arrestaron a 10 personas que viajaban en camionetas de alta gama, luego de que fueron señalados de extorsionar a una pareja; tres de los sujetos portaban armas y chalecos balísticos y se identificaron como Policías de Investigación de la Ciudad de México sin pertenecer a alguna corporación.

Cuando realizaban patrullajes en la avenida Recursos Hidráulicos, los elementos sectoriales fueron alertados por una pareja quien señaló que un grupo de sujetos a bordo de camionetas de alta gama y una motocicleta, los habían amenazado y exigieron una fuerte cantidad de dinero.

Metros adelante, en esa avenida, de la colonia Luis Donaldo Colosio, los policías municipales del sector 1, del Grupo de Operaciones Especiales y de la Marina marcaron el alto a una camioneta Seat Cupra roja, con vidrios polarizados, sin placas, donde viajaban tres sujetos a quienes hallaron un arma tipo escuadra negra Glock 25 calibre 38 milímetros, con cargador y cartuchos útiles, así como un panel balístico y un chaleco antibalas con la leyenda PDI, sin poder acreditar la portación y posesión.

Lee también Detienen a joven por presuntamente prender fuego a un vehículo en Ecatepec; dijo pertenecer al CJNG

Los sujetos usaban chalecos de la FGJ-CDMX, sin que pertencieran a la corporación. Foto: Especial

Al cuestionar sobre el origen de las armas y el chaleco, uno de los sujetos: Rubén Omar “N” de 39 años aseguró ser policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero no mostró identificación, y al hacer una consulta en sistema se verificó que fue dado de baja de la institución, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público junto con sus acompañantes Gerardo “N” de 22 años y Erick Alejandro “N” de 24 años.

Mientras que siete personas más, tripulantes de otras dos camionetas, una BMW X6 azul, y una Mercedes Benz color rojo sin placas y una motocicleta Vento sin placas, fueron alcanzados en calle Cafetales, colonia Potrero del Rey, y a quienes hallaron 46 mil pesos en efectivo, 12 teléfonos celulares, un arma tipo escuadra Glock 19x y un cargador con 17 cartuchos útiles.

En estos vehículos viajaban: José Manuel “N”, de 23 años; Ageo Damián “N”, de 24 años; Sergio Adán “N”, de 27 años; Julia “N”, de 34 años; Víctor Manuel “N”, de 35 años; Eduardo “N”, de 35 años y Miguel Àngel “N” de 23 años, quienes también fueron presentados el Ministerio Público como probables responsables de portación de arma de fuego y extorsión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL