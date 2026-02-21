Ecatepec, Mex.- Una mujer identificada como Iris Jazmín “N”, presunta integrante de una organización social autodenominada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”, fue vinculada a proceso por su posible participación en el delito de extorsión, en agravio de un comerciante.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la organización de la que formaría parte la imputada, también está relacionada con diversos ilícitos de alto impacto en la zona oriente de la entidad y en el Valle de México, como extorsión, secuestro, entre otros.

Además, las autoridades la señalan de ser una de las líderes de la agrupación de comerciantes y tianguistas “Silvano Pedraza” y como presunta operadora de Aldo “N”, alias “El Balú”, quien fue detenido el pasado 3 de diciembre por el delito de portación de arma de fuego e ingresado al Centro Penitenciario Federal No.1 de Almoloya de Juárez.

Este sujeto formaría parte de la banda delictiva conocida como “La Chokiza” y se encargaba de cobrar por el derecho de piso a comerciantes del tianguis navideño de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec.

El hecho por el que investigan a la hoy vinculada a proceso, ocurrió en compañía del sujeto procesado al penal de Almoya de Juárez, en junio del año pasado, cuando amenazaron a una persona comerciante con hacerle daño si no entregaba una cuota semanal de dinero.

Tras las investigaciones, Iris Jazmín “N”, fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, instancia donde se determinó su vinculación a proceso y además se fijó un plazo de investigación complementaria de un mes y medio. Mientras tanto, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

cdm/cr