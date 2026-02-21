Más Información

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Trump aumenta sus nuevos aranceles globales; pasan del 10% a 15% de forma inmediata

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México; busca justicia para los trabajadores

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

¡La ropa! Activan alerta amarilla por fuertes vientos para esta tarde en CDMX; rachas podrían alcanzar los 59 km/h

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

Presidencia lanza convocatoria para segundo encuentro continental de youtubers; en 2024 gritaron porras a AMLO

Chimalhuacán, Mex.- Un juez dictó sentencia de 40 años de cárcel a Juan Rodrigo Moncada Torres, al encontrarlo culpable del delito de en agravio de un .

La aportó los datos de prueba relacionados al ilícito, cometido en febrero del 2024 cuando amenazó a las víctimas, quienes son propietarias de un establecimiento comercial ubicado en Chimalhuacán.

El sujeto colocó en las afueras del local un mensaje intimidatorio escrito en papel con las siglas correspondientes a un grupo criminal con orígenes en Jalisco, y en él exigía un pago de dinero para que se lo depositaran en dos cuentas bancarias, de lo contrario les causarían daño.

Lee también

En junio de ese mismo año, el hoy sentenciado acudió al domicilio de las víctimas para rociar gasolina y después le prendió fuego. Y al siguiente día, volvió a colocar un mensaje intimidatorio en el local comercial exigiendo el pago.

La FGJEM comenzó a investigar y logró la captura del sujeto, quien tras el proceso judicial fue sentenciado a 40 años de prisión y sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]