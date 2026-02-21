Más Información
Chimalhuacán, Mex.- Un juez dictó sentencia de 40 años de cárcel a Juan Rodrigo Moncada Torres, al encontrarlo culpable del delito de extorsión en agravio de un comerciante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó los datos de prueba relacionados al ilícito, cometido en febrero del 2024 cuando amenazó a las víctimas, quienes son propietarias de un establecimiento comercial ubicado en Chimalhuacán.
El sujeto colocó en las afueras del local un mensaje intimidatorio escrito en papel con las siglas correspondientes a un grupo criminal con orígenes en Jalisco, y en él exigía un pago de dinero para que se lo depositaran en dos cuentas bancarias, de lo contrario les causarían daño.
En junio de ese mismo año, el hoy sentenciado acudió al domicilio de las víctimas para rociar gasolina y después le prendió fuego. Y al siguiente día, volvió a colocar un mensaje intimidatorio en el local comercial exigiendo el pago.
La FGJEM comenzó a investigar y logró la captura del sujeto, quien tras el proceso judicial fue sentenciado a 40 años de prisión y sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.
