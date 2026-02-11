La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), inició el proceso de evaluación de Competencias Básicas de la Función del Policía de Investigación para 2 mil 555 agentes de la Policía de Investigación (PDI), como parte del procedimiento obligatorio para la renovación del Certificado Único Policial (CUP).

De acuerdo con la institución, las evaluaciones se realizarán de enero a septiembre de 2026 y contemplan pruebas teóricas y ejercicios prácticos alineados con los estándares establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es garantizar que el personal cuente con los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones conforme a la ley y a los lineamientos nacionales.

El proceso tendrá una duración de 32 semanas y se desarrollará en bloques de 80 personas, con una carga formativa de 40 horas por grupo. Durante las jornadas se evaluarán siete competencias básicas: Sistema Penal Acusatorio; uso de la fuerza y legítima defensa; investigación policial; conducción de vehículos y operación de equipos de radiocomunicación; acondicionamiento físico; detención y conducción de personas; así como uso de armamento y tiro policial, este último en un campo especializado.

La FGJCDMX informó que, al concluir y aprobar las evaluaciones, los 2 mil 555 agentes contarán con certificación vigente que respalda su actuación profesional y contribuye a reducir riesgos en los procesos penales. Este esquema forma parte de una planeación institucional escalonada, en la que 300 elementos incorporados en 2025 ya cuentan con el CUP, mientras que 440 investigadoras e investigadores mantienen su certificación vigente.

Con estas acciones, la Fiscalía capitalina busca consolidar la profesionalización permanente de su personal sustantivo, asegurando que la actuación de la PDI se apegue a los criterios nacionales de desempeño y contribuya a una justicia eficaz, legal y respetuosa de los derechos humanos.

