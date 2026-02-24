Más Información

Ecatepec, Méx.— Un joven de 21 años, acusado de en la colonia Ampliación 19 de septiembre, en el municipio de , fue ingresado al penal de Chiconautla por su probable responsabilidad en el delito de daño doloso en bienes.

Se trata de , quien fue arrestado ayer por elementos de la Policía Municipal.

Lo acusan de incendiar una camioneta Chevrolet tipo Pick Up, color gris, estacionada en la calle Ernesto Che Guevara de la colonia Ampliación 19 de Septiembre.

El joven lanzó una botella de vidrio con gasolina contra el vehículo, que resultó calcinado, y huyó en una motocicleta.

Durante la detención, el sujeto afirmó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero al llegar a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se retractó la declaración y dijo que no tenía vínculos con ningún grupo criminal.

La autoridad judicial recibió al imputado y definirá en las próximas horas su situación legal dentro de la carpeta de investigación abierta por el delito de daño doloso.

Un cómplice que participó en los hechos logró escapar y sigue sin localizarse.

