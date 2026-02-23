Alumnos de Chalco, Tecámac, Axapusco no acudieron a clases presenciales este lunes, luego de algunos disturbios que se registraron durante el domingo en algunos lugares del Estado de México, tras la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Esos tres municipios del oriente forman parte de las 14 localidades mexiquenses donde las autoridades suspendieron las actividades escolares en todos los niveles para hoy.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, aplicó la medida en: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

Lee también Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Lee también Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

La decisión respondió a hechos violentos que se registraron ayer después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ayer se presentaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos en varias entidades, incluido el Estado de México.

Lee también Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

En la zona oriente la mañana de este lunes transcurrió con calma relativa en comparación con la víspera, aunque en Ixtapaluca se reportó el incendio de una camioneta en la lateral de la autopista México-Puebla.

En esos tres municipios donde no hubo actividades académicas no se han presentado nuevos incendios ni bloqueos en lo que va del lunes.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México mantuvieron presencia reforzada en accesos carreteros y en algunos puntos específicos para evitar nuevos incidentes.

Lee también Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

En algunos planteles de Tecámac y Axapusco, padres de familia confirmaron la suspensión mediante mensajes oficiales de las escuelas; en Chalco, varios centros educativos cerraron las puertas y esperan la autorización oficial para el regreso a clases presencial.

Las inasistencias se justifican por reglamentos internos, y las clases virtuales se implementaron en instituciones con capacidad para eso, como ocurrió en universidades del Valle de México.

El gobierno del Estado de México informó que el despliegue operativo continúa en los 125 municipios.

Pidió a la población consultar solo fuentes oficiales y evitar circular por zonas de riesgo innecesario. Hasta el momento, no se anunció extensión de la medida más allá de este lunes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL