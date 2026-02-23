La mañana de este lunes fue incendiada una camioneta en la lateral de la autopista México-Puebla, en el municipio de Ixtapaluca, en el límite con Chalco, sin que se hayan reportado personas lesionadas.

El vehículo, varado en el acotamiento con dirección a Puebla, fue consumido por las llamas.

Personal de bomberos municipal acudió al sitio para evitar que el incendio se propagara a la vegetación cercana o a otros autos.

Elementos de la Guardia Nacional y autoridades municipales realizaron recorridos preventivos en la zona inmediatamente después.

Según los vecinos, los hechos ocurrieron cerca de las 6:30 horas, cuando aún no amanecía en esa zona del Valle de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y la identidad del propietario de la unidad.

Hasta el momento no se ha precisado si el hecho responde a un desperfecto mecánico, falla eléctrica o intervención deliberada.

Este incidente se suma a los disturbios registrados en las últimas horas en varios municipios del oriente del Valle de México, donde se han reportado quema de vehículos, negocios y sucursales bancarias.

La vialidad en carriles laterales y principales recuperó fluidez en menos de una hora tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

